Сокрушающие удары «Солнцепеками». Лучшее видео из зоны СВО за день

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Кадры боевой работы ТОС-1 «Солнцепек» на северском направлении СВО

Специалисты РХБЗ наносят сокрушительные удары 220-миллиметровых термобарическими снарядами по позициям ВСУ, выжигая их заглубленные укрытия, наблюдательные и опорные пункты, схроны с боеприпасами и позиции артиллерии. На развертывание комплекса и выполнение огневой задачи уходит меньше минуты, после чего машина уходит с огневой позиции и маскируется, чтобы не попасть под ответный огонь ВСУ или атаку вражеских дронов.

Для обеспечения безопасности и предотвращения диверсионных действий противника, боевую работу экипажей «Солнцепеков» прикрывают группы охранения.

Расчеты гаубиц Д-20 артиллерийских подразделений ВДВ громят личный состав ВСУ

Артиллерийские подразделения тульских десантников продолжают выполнять огневые задачи по огневой поддержке штурмовых групп соединения, подавлению артиллерийских батарей и пунктов управления ВСУ, разрушению оборонительных сооружений, уничтожению огневых средств, складов боеприпасов, вооружения, военной техники и личного состава противника на северском направлении в районе Раздоловки и Веселого.

Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 ведут огонь на дальность более 17 километров при полном заряде. Скорость стрельбы — до пяти выстрелов в минуту.

Артиллеристы тульских десантников уничтожают противника и другие цели, координаты которых засекают и передают на пункт управления артиллерией операторы беспилотных летательных аппаратов. Впоследствии, после просчета исходных данных, они передаются непосредственно на батарею, которая производит выстрел из гаубиц и поражается цель противника.

Так, севернее Соледара личный состав артиллерийской батареи десантников нанес огневое поражение по району скопления живой силы противника, чем облегчил боевую работу штурмовым группам «крылатой пехоты», которые впоследствии зашли на опорный пункт, по которому отработала артиллерия, и произвели его зачистку.

После завершения боевой работы расчет гаубицы оперативно замаскировал орудие и убыл в укрытие. Задачи артиллеристов-десантников — быть готовыми поразить цель по заданным координатам в любой момент.