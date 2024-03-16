Легенды отечественного хоккея проголосовали на выборах президента в Норильске

Легенды советского и российского хоккея, двукратные олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Александр Якушев и Алексей Касатонов, олимпийский чемпион Валерий Каменский и вице-чемпион Олимпиады Алексей Морозов проголосовали на выборах президента на избирательном участке в школе № 1 Норильска.

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал честью возможность проголосовать в Арктической зоне России. По его словам, Норильск — очень важный город для экономики России: за шесть лет, пока он ездил туда ежегодно, все менялось и модернизировалось.

«Строится новое жилье, школы, детские садики, спортивные объекты. Что немаловажно, появилась профессиональная команда хоккейная здесь. Мы видим вот эту динамику, общаемся с людьми, они понимают, что для них Норильск — это место, где они хотят жить», — отметил он.

Фетисов обратился к жителям Норильска, которые еще не успели проголосовать, и пригласил их прийти на избирательные участки всей семьей, командой и поучаствовать в выборах.

К нему присоединился двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев, заявив, что Норильск — уникальный город, в который он приезжает с удовольствием.

«Но самое важное здесь — жители, которые здесь в очень непростых условиях живут и работают», — подчеркнул хоккеист.

После голосования хоккеисты по традиции приняли участие в благотворительном товарищеском матче.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).