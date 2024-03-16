Член избиркома в Ижевске попыталась залить зеленкой КОИБ
Ей грозит до пяти лет лишения свободы.
Фото, видео: Андрей Гордеев / ТАСС; ВКонтакте / Избирательная комиссия Удмуртской Республики / video/@ik_udm;5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Член избирательной комиссии в Ижевске попыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на одном из участков для голосования на выборах президента. Об этом сообщили в избирательной комиссии Удмуртии.
Уточняется, что у нее было право решающего голоса в комиссии. Сохранность бюллетеней достигнута благодаря оперативной реакции операторов КОИБ.
Сразу после этого 43-летняя правонарушительница была задержана и доставлена в отдел полиции, уточнили в региональном МВД. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье УК «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».
Ранее 5-tv.ru писал, что на одном из избирательных участков в Москве девушка вылила зеленку в урну с бюллетенями, объяснив свой поступок тем, что ей манипулировали неизвестные.
- 16 мар
- Вице-спикер Госдумы Кузнецова проголосовала на выборах президента
- 16 мар
- Голосование на выборах президента прошло в самом высокогорном селе Европы
- 16 мар
- Захарова высмеяла Мишеля за раннее подведение итогов выборов
- 16 мар
- Антонов указал на невозможность срыва голосования в США «перебежчиками» из России
- 16 мар
- Легенды отечественного хоккея проголосовали на выборах президента в Норильске
- 16 мар
- Свыше 3,5 миллиона человек проголосовали дистанционно на выборах президента
- 16 мар
- Иностранные эксперты указали на достойную организацию выборов в России
- 15 мар
- Международный наблюдатель рассказал, как проходят выборы президента в Москве
- 15 мар
- Система ДЭГ в Москве отразила все DDoS-атаки
- 15 мар
- Явка на выборах президента России превысила 36%
Читайте также
87%
0.23 99.97
-0.29
Нашли ошибку?