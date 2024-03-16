Член избиркома в Ижевске попыталась залить зеленкой КОИБ

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 31 0

Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото, видео: Андрей Гордеев / ТАСС; ВКонтакте / Избирательная комиссия Удмуртской Республики / video/@ik_udm;5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Член избирательной комиссии в Ижевске попыталась залить зеленкой комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на одном из участков для голосования на выборах президента. Об этом сообщили в избирательной комиссии Удмуртии.

Уточняется, что у нее было право решающего голоса в комиссии. Сохранность бюллетеней достигнута благодаря оперативной реакции операторов КОИБ.

Сразу после этого 43-летняя правонарушительница была задержана и доставлена в отдел полиции, уточнили в региональном МВД. Ей грозит до пяти лет лишения свободы по статье УК «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий».

Ранее 5-tv.ru писал, что на одном из избирательных участков в Москве девушка вылила зеленку в урну с бюллетенями, объяснив свой поступок тем, что ей манипулировали неизвестные.

Тема:
Выборы президента России 2024
16 мар
Вице-спикер Госдумы Кузнецова проголосовала на выборах президента
16 мар
Голосование на выборах президента прошло в самом высокогорном селе Европы
16 мар
Захарова высмеяла Мишеля за раннее подведение итогов выборов
16 мар
Антонов указал на невозможность срыва голосования в США «перебежчиками» из России
16 мар
Легенды отечественного хоккея проголосовали на выборах президента в Норильске
16 мар
Свыше 3,5 миллиона человек проголосовали дистанционно на выборах президента
16 мар
Иностранные эксперты указали на достойную организацию выборов в России
15 мар
Международный наблюдатель рассказал, как проходят выборы президента в Москве
15 мар
Система ДЭГ в Москве отразила все DDoS-атаки
15 мар
Явка на выборах президента России превысила 36%
+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:14
Дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области
4:11
Вице-спикер Госдумы Кузнецова проголосовала на выборах президента
3:57
Голосование на выборах президента прошло в самом высокогорном селе Европы
3:40
Член избиркома в Ижевске попыталась залить зеленкой КОИБ
3:33
Труп без глаз обнаружили в сугробе в Подмосковье
3:19
«Развивается из полипов»: названы первые симптомы рака кишечника

Сейчас читают

Умер народный артист РСФСР Александр Ширвиндт
«Первый раз такое»: что случилось с Добронравовым, отменившим все спектакли
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок