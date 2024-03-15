«Мной манипулировали»: залившая зеленкой урну для голосования в Москве объяснила свой поступок

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 362 0

Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали

Фото, видео: 5-tv.ru

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Тема:
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Она уже задержана и не отрицает своей вины.

На одном из избирательных участков в Москве девушка вылила зеленку в урну с бюллетенями, объяснив свой поступок тем, что ей манипулировали неизвестные. Видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах с камер видеонаблюдения, которыми оборудован участок, где произошел инцидент, видно, как девушка заходит быстрым шагом в помещение и выливает зеленку из полулитровой пластиковой бутылки в урну. Ее задержали сразу после случившегося.

Сама злоумышленница признает свою вину, но уверяет, что стала жертвой манипуляции, которая якобы началась за пять дней до этого.

«Мной манипулировали пять дней до этого. Мне говорили, что я жертва мошенничества и у меня очень много кредитов, которые не проходят. Мне якобы звонили из Центробанка. Они заставляли меня брать кредиты и класть их в банкомат по телефону», — рассказала задержанная.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Девушку подозревают в воспрепятствовании осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий.

По данным Общественного штаба наблюдателей, комиссия сразу после инцидента опечатала ящик для голосования. Избирательный процесс продолжился в штатном режиме.

Ранее 5-tv.ru писал, что задержанные за порчу бюллетеней делали это за деньги.

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