На территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 21 0

Азаров: на территории Сызранского НПЗ пожар возник после атаки беспилотников

На территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар

Фото: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Он вспыхнул в результате атаки украинских беспилотников на Самарскую область.

На территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в официальном Telegram-канале.

Всех сотрудников предприятия экстренно эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка ВСУ атаковать НПЗ в Новокуйбышевске успешно пресечена.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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