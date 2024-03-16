На территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар

Он вспыхнул в результате атаки украинских беспилотников на Самарскую область.

На территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в официальном Telegram-канале.

Всех сотрудников предприятия экстренно эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка ВСУ атаковать НПЗ в Новокуйбышевске успешно пресечена.