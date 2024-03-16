На территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар
Азаров: на территории Сызранского НПЗ пожар возник после атаки беспилотников
Фото: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein
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Он вспыхнул в результате атаки украинских беспилотников на Самарскую область.
На территории Сызранского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области произошел пожар. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Азаров в официальном Telegram-канале.
Всех сотрудников предприятия экстренно эвакуировали. По предварительным данным, пострадавших нет. Попытка ВСУ атаковать НПЗ в Новокуйбышевске успешно пресечена.
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