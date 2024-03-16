Мишустин проголосовал на выборах президента России на платформе ДЭГ

Идет второй день голосования на выборах главы государства.
Фото, видео: Астахов Дмитрий / ТАСС; Telegram / Правительство России / government_rus; 5-tv.ru
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял участие в голосовании на выборах президента России. Как говорится в сообщении на сайте правительства, политик воспользовался системой дистанционного электронного голосования.
Мишустин заполнил бюллетень с компьютера в рабочем кабинете.
Глава правительства отметил, насколько важно не остаться в стороне, а сделать свой выбор любым удобных для избирателя способом.
«Речь идет о будущем России, о возможностях, которые появятся у следующих поколений, у наших детей. Голосуя, каждый из нас берет на себя ответственность за всю страну», — подчеркнул Мишустин.
Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: действующий глава страны Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»). Утром 16 марта явка с учетом дистанционного электронного голосования составляет 38,35%.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова проголосовала на выборах президента России.
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