Мишустин проголосовал на выборах президента России на платформе ДЭГ

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

Идет второй день голосования на выборах главы государства.

Фото, видео: Астахов Дмитрий / ТАСС; Telegram / Правительство России / government_rus; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин принял участие в голосовании на выборах президента России. Как говорится в сообщении на сайте правительства, политик воспользовался системой дистанционного электронного голосования.

Мишустин заполнил бюллетень с компьютера в рабочем кабинете.

Глава правительства отметил, насколько важно не остаться в стороне, а сделать свой выбор любым удобных для избирателя способом.

«Речь идет о будущем России, о возможностях, которые появятся у следующих поколений, у наших детей. Голосуя, каждый из нас берет на себя ответственность за всю страну», — подчеркнул Мишустин.

Выборы президента России впервые в истории проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта 2024 года. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК кандидата: действующий глава страны Владимир Путин, Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков («Новые люди»). Утром 16 марта явка с учетом дистанционного электронного голосования составляет 38,35%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Захарова проголосовала на выборах президента России.

Тема:
Выборы президента России 2024
16 мар
Мария Захарова проголосовала на выборах президента России
16 мар
Явка избирателей на платформе дистанционного электронного голосования составила 82%
16 мар
ЦИК: явка на выборах президента с учетом ДЭГ превышает 38%
16 мар
Народный артист РФ Сергей Безруков проголосовал на выборах президента РФ
16 мар
Более 3,1 миллиона избирателей проголосовали в Москве к утру 16 марта
16 мар
Глава ЦИК Памфилова проголосовала на выборах российского лидера
16 мар
Явка избирателей на выборах президента РФ превысила 36,5%
16 мар
Военные и члены их семей проголосовали на выборах президента России
16 мар
Вице-спикер Госдумы Кузнецова проголосовала на выборах президента
16 мар
Голосование на выборах президента прошло в самом высокогорном селе Европы
+4° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:29
Что такое «стеклянный потолок» и как его преодолеть в жизни — советы психологов
13:13
Мишустин проголосовал на выборах президента России на платформе ДЭГ
12:57
«Я до сих пор учусь заново жить»: Безрукова поделилась снимками умершего сына
12:46
Александр Ф. Скляр и Сергей Карякин проголосовали на избирательном участке в ДНР
12:41
«США не будут менять тактику»: о чем Москва предупредила Ереван
12:25
Мария Захарова проголосовала на выборах президента России

Сейчас читают

«Она является слабой стороной»: придется ли Mia Boyka платить полмиллиарда за права на свои песни
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит
Новая реальность: Сырский признал ужасное положение ВСУ на двух направлениях
Шесть дней финансовой удачи: лунный календарь стрижек на март 2024

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок