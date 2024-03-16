Зарубежные СМИ пытаются сформировать в своих гражданах определенное представление о России которое, как убедились эксперты, сильно отличается от реальности.

Наблюдатели из США ЮАР заявили, что западные СМИ лживо изображают Россию, и реальность совсем не соответствует тому видению, которое зарубежные масс-медиа пытаются сформировать в своих гражданах. Об этом иностранные наблюдатели рассказали в беседе с РИА Новости.

Дэниэль Мартин Ковалик из США признался, что во время визита в Херсонскую область у него сложилось совсем иное впечатление о регионе. Например, вопреки «страшилкам» он не обнаружил нарушений на выборах президента РФ, хотя на Западе считается, что людей чуть ли не силой заставляют приходить на избирательные участки.

«Херсонская область не похожа на оккупированный регион. Люди выглядят счастливыми — при всех их нынешних сложностях и обстоятельствах. Блокпостов не так уж много. Все это противоречит тому, что нам говорят», — удивился американский наблюдатель.

А политолог из ЮАР Пассека Фарумеле отметил, что иностранцы наверняка будут поражены, если увидят, что на самом деле происходит в России.

«Если вы однажды вырветесь за пределы этого, пересечетесь с людьми извне, побываете там, где вам категорически не рекомендовали быть, у вас случится настоящий разрыв шаблона, потому что вы поймете, насколько сильно реальность не совпадает с тем, что вам вдалбливали», — заявил политолог.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.