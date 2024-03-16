Захарова пригрозила британскому послу вызовом в МИД за фейки о выборах в Крыму

Посла Великобритании в России Найджела Кейси могут вызвать в российский МИД после публикаций о «незаконности» президентских выборов в Крыму и в новых регионах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«У меня к британскому посольству следующий вопрос: ваш посол давно на Смоленской площади не был? Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится», — написала она.

Поводом стала публикация посольства Великобритании в соцсети, в котором заявляется, что у России «нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов, они все принадлежат Киеву».

По словам Захаровой, вопросы «что кому „принадлежит“, и кто с кем хочет быть, решают граждане России, а не британская слегка съехавшая корона». Дипломат напомнила, что Крым стал российским в результате народного референдума ровно десять лет назад, а жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей изъявили законное желание присоединиться к России в 2022 году.

О таком «ярком проявлении демократии современная Британия может только мечтать», язвительно подчеркнула Захарова. При этом она отметила, что уровень доверия простых британцев к властям своей страны «находится на рекордно низком уровне».

Также представитель МИД РФ рекомендовала британским коллегам заняться решением проблемы Фолклендских островов вместо того, чтобы вмешиваться во внутренние дела России. При этом Захарова отметила, что российское дипведомство ведет «тщательный учет попыток вмешательства в выборы президента России».

В ЦИК ранее заявили, что результаты голосования на выборах президента России разочаруют тех, кто пытается помешать их проведению из-за рубежа. По словам зампредседателя комиссии Николая Булаева, вокруг российских выборов много клеветы и попыток помешать их проведению. Были даже попытки закрывать избирательные участки и саботировать избирательный процесс в новых регионах, но это оказалось бесполезным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова проголосовала на выборах президента на одном из избирательных участков Москвы.