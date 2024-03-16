Жога заявил о высокой оценке легитимности выборов иностранными наблюдателями

Им есть чему поучиться у российских избиркомов, подчеркнул герой ДНР.
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru
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Зарубежные наблюдатели высоко оценили легитимность президентских выборов. Об этом сообщил председатель Народного совета Донецкой Народной Республики, герой ДНР Артем Жога.
«Очень приятно, что иностранные наблюдатели высоко оценивают легитимность наших выборов, то, как они проходят. Не отмечают нарушений», — сказал он.
Жога, по собственному признанию, чувствует высокий интерес к проведению выборов и их организации. Наблюдателям из зарубежных стран есть чему поучиться у российских избиркомов, подчеркнул герой ДНР.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Проголосовать в Москве могут горожане, имеющие постоянную регистрацию в столице, а также жители других регионов страны, заранее оформившие заявление на прикрепление к избирательному участку в Москве.
Ранее 5-tv.ru писал, что явка на выборах президента России составила более 50%.
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