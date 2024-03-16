Явка на выборах президента России превысила 55%

При этом показатель свыше 75% был зафиксирован в восьми регионах.
Фото: Хазова Юлия / ТАСС
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По состоянию на 20:19 по московскому времени явка избирателей на выборах президента России превысила 55%. Об этом свидетельствуют данные информационного табло ЦИК.
К настоящему моменту проголосовали 55,10% избирателей. При этом показатель свыше 75% был зафиксирован в восьми регионах.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: действующий глава государства Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).
Ранее 5-tv.ru писал, что в Германии отметили смелость голосующих под обстрелами жителей Белгорода. Немецкий политолог Айке Хамер подчеркнул, что у людей есть сильное желание отдать свой голос, высказать свое мнение.
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