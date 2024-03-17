Очередное высказывание очередного представителя «демократического мира» показывает, как сложно вести с ними диалог.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс блеснул знанием латыни, и, перефразировав устойчивое выражение «Карфаген должен быть разрушен», заявил, что «Россия должна быть разрушена».

Реакцию на такой выпад можно проиллюстрировать комментарием, который оставили пользователи под этим постом латвийского президента. Господин Ринкевич, возможно, не понимает, что в случае попытки разрушить Карфаген Рим тоже будет разрушен, а подобные провокативные заявления толкают события не к миру, а к дальнейшей эскалации.

«Наша ядерная триада является более современной, чем любая другая триада, а такая триада только у нас, да и у американцев, на самом деле. Они сейчас ставят задачу повысить эту современность, новизну, соответствующие планы у них есть. Мы тоже об этом знаем. Они развивают все свои компоненты, мы тоже. Но это не значит, что, на мой взгляд, они готовы завтра развязать эту ядерную войну. Хотят — что же делать? Мы готовы», — отмечал президент России Владимир Путин.

Эту фразу про готовность применить ядерное оружие многие западные СМИ вырвали из почти двухчасового интервью и посвятили этому огромные материалы. Конечно, такие броские заголовки.

Но суть в том, что они то ли не дослушали до конца, то ли сознательно исказили смысл. В том же интервью глава государства сказал, что у него никогда с начала СВО не возникало и мысли о необходимости применения ядерного оружия — даже тактического уровня.

При том, что со стороны Украины есть попытки устроить провокации с оружием массового поражения. Так, в конце февраля на территории Запорожской области сотрудники ФСБ пресекли попытку совершения украинскими спецслужбами теракта с применением боевого отравляющего вещества класса BZ.

Препарат, кстати, американского производства. На этой неделе в Петербурге контрразведка задержала четырех злоумышленников, которые по заданию военной разведки Украины планировали отравить солями тяжелых металлов гуманитарную помощь на Донбасс.

Уже один грамм вещества смертельно опасен — они раздобыли и изготовили 20 килограммов отравы. О чем говорят эти попытки массового отравления?

О том, что дела у киевского режима на поле боя все хуже, и они все охотнее прибегают к методам откровенного террора. Но это не поможет.