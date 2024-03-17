Несколько беспилотников попытались атаковать Славянский НПЗ на Кубани

Несколько украинских БПЛА попытались атаковать Славянский НПЗ в Краснодарском крае, в результате падения нейтрализованного беспилотника возник пожар. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Ликвидацией огня занимаются 83 человека и 25 единиц техники. Возгорание к настоящему моменту практически локализовано.

Глава муниципального образования Славянский район Роман Синяговский отметил, что в результате инцидента есть один пострадавший. На месте происшествия работают оперативные службы, добавил он в Telegram-канале.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.