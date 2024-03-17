Свыше 4,3 млн москвичей проголосовали на выборах президента

Свыше 4,3 миллиона жителей Москвы проголосовали на выборах президента России. Об этом сообщила председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова в беседе с журналистами.

«На 08:00 выдано бюллетеней — четыре миллиона 354 тысяч 446, дистанционно проголосовали три миллиона 255 тысяч 229, бумажным бюллетенем воспользовались один миллион 99 тысяч 217 избирателей», — сказала она.

Кириллова добавила, что по состоянию на заключительный день голосования москвичи показывают серьезную активность, на избирательные участки приходит много граждан.

Предварительные данные ЦИК озвучит в 21:00 по Москве. Это произойдет после завершения выборов в Калининградской области.

Проголосовать можно за одного из четырех кандидатов. Среди них: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ).

Ранее 5-tv.ru писал, что начался последний день голосования на выборах президента в Москве. В 2024 году наблюдается беспрецедентный интерес избирателей к участию в определении будущего лидера страны.