«Они отступают»: в Белом доме обеспокоились нехваткой боеприпасов у ВСУ

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Представитель Белого дома Кирби заявил об отступлении ВСУ из-за нехватки оружия

«Они отступают»: в Белом доме обеспокоились нехваткой боеприпасов у ВСУ

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Украинской армии срочно нужна поддержка, заявляют в Вашингтоне.

Украинские войска в Донбассе отступают из-за того, что у них заканчиваются боеприпасы. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала ABC.

«У них (ВСУ — Прим. ред.) в Донбассе заканчиваются боеприпасы, и сейчас они отступают на вторую и третью линии обороны <…>, им нужна поддержка», — сказал он.

В Вашингтоне также обеспокоены сокращением собственного оружейного арсенала из-за поставок военной помощи Украине, признался Кирби. По его словам, США пока не достигли той стадии, когда их собственная национальная безопасность и способность к «проведению операций» окажутся под угрозой. Однако это вопрос, «от которого нельзя отвлекаться», подчеркнул Кирби.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что колумнист британского портала UnHerd Арис Руссинос предрек Украине крайне тяжелый год из-за роста наступательных возможностей России.

Тема:
Спецоперация
17 мар
Военные РФ сбили летевший к белгородскому поселку украинский вертолет Ми-8
17 мар
«Бьют по старикам и детям»: Гладков об атаках ВСУ на Белгородскую область
17 мар
Ситуация критическая: поддерживавшие Украину страны НАТО оказались на краю экономической пропасти
17 мар
Российские военные освободили населенный пункт Мирное в Запорожской области
17 мар
«Тихо путешествовали»: как Чехия искала боеприпасы для Украины еще до СВО
17 мар
Украине предсказали мрачное будущее из-за отказа от переговоров: «Там нет мира»
17 мар
«Чувствительная проблема»: в США признали дефицит боевиков на Украине
17 мар
На Кубани работников Славянского НПЗ эвакуировали после атаки беспилотников
17 мар
«Бал вампиров» закончен: армия России громит врага в зоне спецоперации
17 мар
«Гиацинты» и «Акации» работают в унисон. Эксклюзивные кадры из зоны СВО
Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 97%
91.87
0.23 99.97
-0.29
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:25
Путин потребовал опубликовать итоги расследования крушения Ил-76 под Белгородом
18:13
Плющенко и Рудковская признались в желании родить дочь: «Мы идем»
18:01
«Гражданский долг»: жители регионов России поделились впечатлениями от голосования
17:53
Для российских студентов появится новый вид стипендии
17:42
«Они отступают»: в Белом доме обеспокоились нехваткой боеприпасов у ВСУ
17:31
Асмус высказалась об отношениях с абьюзерами: «Не изводите себя»

Сейчас читают

Никита Кологривый устроил скандал на фан-встрече: «Вынужден покинуть кинотеатр»
Быстро растет: панда Катюша уже еле помещается под любимой лесенкой
Главные итоги двух дней выборов президента в России
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок