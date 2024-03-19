О победе России, элитах США и не только: эксклюзивное интервью экс-редактора The New York Times Джона Вароли

Журналист всегда смотрел на вещи объективно и говорил правду — будь то отношение к РФ или американским властям. Как его позиция повлияла на его жизнь?

Бывший журналист The New York Times и политолог Джон Вароли приехал в Санкт-Петербург и дал большое интервью — о специфике работы редактора в американских СМИ, отношении к России, элитах в США, западной экономике, специальной военное операции на Украине и многих других актуальных вопросах современности.

Например, Вароли рассказал, что во время работы в Bloomberg или NYT, отчетливо ощущал давление американской цензуры — пропускали лишь материалы, в которых о России писали «не очень хорошо». От уровня лояльности зависел и карьерный рост. Об этих и других темах — в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

Джон Вароли о России и Владимире Путине

Вароли рассказал, что всегда старался писать о России объективно, не скрывая, что в нулевых годах страна действительно начала активно развиваться. По его словам, в Москву он приехал в 1992 году, застал «криминальные времена», от которых сейчас ничего не осталось. Спустя четыре года, в 1996-м, перебрался в Санкт-Петербург.

«В 1997-м мне позвонил друг из New York Times и попросил о помощи, так как я знал русский, работал в местной газете, имел понимание в вопросе. Меня пригласили на должность корреспондента, я с радостью согласился. Я был одним из немногих экспертов по России», — вспоминает Джон.

В 1999 году он получил задание изучить Владимира Путина. Журналист провел порядка 30 интервью и получил о российском президенте исключительно положительные комментарии.

«Этот человек делал все для своей страны в самые тяжелые периоды, старался наладить отношения с Западом, но, как мы знаем, к сожалению, Запад отверг его», — отметил собеседник.

Кто победит на выборах в США?

Америкой, как и любой другой страной, считает Вароли, управляют элиты. У власти находятся богатые и сильные люди. Кроме того, элита в Соединенных Штатах последние десять лет враждует с европейскими, и ей почти удалось подмять их под себя.

«Кто бы не победил на выборах, к сожалению, политика вражды с Россией не изменится, так как она создана правящими элитами. Эта политика создана на десятки лет вперед», — прокомментировал Джон Вароли.

Политолог напомнил о действиях американского правительства на Востоке или Украине. По его мнению, все конфликты в этих регионах были связаны с агрессивной политикой Вашингтона.

Однако, заметил Вароли, были личности, которые хотели наладить отношения с Россией. Например, экс-президент США и кандидат на пост главы Белого дома Дональд Трамп. Он выступал за восстановления контактов с Москвой, однако ему этого сделать не дали.

Джон призвал понять, что президент США не имеет реальной власти — за ним стоит «политическая машина», которая принимает решения. Это прекрасно осознает каждый американец, и для него это — норма.

«Думаю, демократы победят, возможно у власти будет даже не Джо Байден — он может умереть к тому времени. Его место займет Камала Харрис. Да, скажем так, следующим президентом США будет Камала Харрис», —поделится мнением Вароли.

Преступная семья Байдена

Авторитет действующего президента США Джо Байдена — отголоски из прошлого. Вароли сравнил его со старым боссом мафии, которого уважают и признают только из-за старых достижений.

«Байден уже не тот, каким был раньше», — подчеркнул он.

Более того, есть и другая причина сравнивать Байдена с мафией, ведь семья американского лидера связано с преступностью, заметил журналист.

Также Байден не справляется внутриполитическими проблемами, например потоком мигрантов. По словам Вароли, он прекрасно понимает нелегалов, которые бегут через границу в поисках «лучшей жизни». Ведь их страны, в большинстве своем, были разрушены американской политикой.

Когда может закончиться СВО

Исходы специальной военной операции могут быть разные. Вароли видит два сценария.

Согласно первому, украинский конфликт закончится уже скоро — в 2024 или 2025 году. Причиной тому будет экономический кризис в западных странах, к которому они и так приближаются.

«После (кризиса) им придется согласиться с Россией», — отметил Вароли.

Второй вариант: Запад сумеет избежать кризиса. Тогда конфликт растянется еще на десятилетия.

«Запад не остановится, ведь их мечта — разрушить Россию, разделить ее на несколько государств и управлять ими», — прокомментировал политолог.

Он вспомнил про слова Трампа, который обещал после прихода к власти завершить боевые действия на Украине. Однако этого ему сделать тоже не позволят, уверен Вароли. Элиты этого не допустят, потому что это противоречит внешней политике США.

«Даже если и удастся договориться, это будет временный стратегический ход США. Вспомните Минские соглашения, история повторится», — прокомментировал он.

Сейчас же Россия выигрывает Запад, пусть медленно, но верно. Недружественные страны в панике — они потеряли инициативу и прекрасно осознают свое положение. А угрозы и запугивания в адрес Москвы все больше похожи на истерику.

В заключение Вароли сказал, что ни для кого не секрет, что военные стран НАТО уже находятся на Украине, но официального вторжения войск альянса не будет. Если, конечно же, они не настолько глупые.

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