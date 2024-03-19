Молдавия выразила возмущение из-за голосования на выборах президента РФ в Приднестровье

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 23 0

МИД Молдавии вызвал посла РФ в Кишиневе из-за открытия участков в Приднестровье

Молдавия выразила возмущение из-за голосования на выборах президента РФ в Приднестровье

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Тема:
Выборы президента России 2024

Внешнеполитическое ведомство республики вызвало к себе посла России в Кишиневе.

Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД из-за открытия избирательных участков на выборах президента РФ в Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

В Приднестровье были открыты шесть избирательных участков, на которых граждане России смогли проголосовать на выборах главы государства. Это и стало причиной недовольства властей Молдавии.

«Посол РФ прибыл в МИД Молдавии, куда его вызвали в связи с проведением голосования в Приднестровье на выборах президента РФ», — передает ТАСС сообщение МИД Молдавии.

Российскому дипломату был выражен протест. Кроме того, Молдавия объявила персоной нон грата одного из сотрудников посольства России.

К слову, дипломата уже вызывали в МИД по этому же поводу за несколько дней до проведения выборов. Тогда ведомство выразило категорически протест в связи с проведением выборов главы России в Приднестровье.

Стоит также отметить, что власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе, одновременно требуя, чтобы Россия вообще отказалась от участков на территории Приднестровья, где проживает около 200 тысяч российских граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, власти Молдавии прокомментировали атаку на воинскую часть в Приднестровье.

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