Молдавия выразила возмущение из-за голосования на выборах президента РФ в Приднестровье
МИД Молдавии вызвал посла РФ в Кишиневе из-за открытия участков в Приднестровье
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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Внешнеполитическое ведомство республики вызвало к себе посла России в Кишиневе.
Посла России в Молдавии Олега Васнецова вызвали в МИД из-за открытия избирательных участков на выборах президента РФ в Приднестровье. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
В Приднестровье были открыты шесть избирательных участков, на которых граждане России смогли проголосовать на выборах главы государства. Это и стало причиной недовольства властей Молдавии.
«Посол РФ прибыл в МИД Молдавии, куда его вызвали в связи с проведением голосования в Приднестровье на выборах президента РФ», — передает ТАСС сообщение МИД Молдавии.
Российскому дипломату был выражен протест. Кроме того, Молдавия объявила персоной нон грата одного из сотрудников посольства России.
К слову, дипломата уже вызывали в МИД по этому же поводу за несколько дней до проведения выборов. Тогда ведомство выразило категорически протест в связи с проведением выборов главы России в Приднестровье.
Стоит также отметить, что власти Молдавии разрешили открыть только один избирательный участок на территории российского посольства в Кишиневе, одновременно требуя, чтобы Россия вообще отказалась от участков на территории Приднестровья, где проживает около 200 тысяч российских граждан.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, власти Молдавии прокомментировали атаку на воинскую часть в Приднестровье.
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