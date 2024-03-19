«Изменить стратегию»: почему Запад оказался не готов к конфликту на Украине

Business Insider: Запад не может вести такие тяжелые бои, как на Украине
Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH
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Американский военный признался, что российская спецоперация идет совсем не по тому сценарию, какого ожидали в НАТО.
Западные военные не в силах вести такие тяжелые боевые действия, какие происходят на Украине. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на мнение американского подполковника в отставке Алекса Вершинина.
Авторы статьи предполагают, что будущий конфликт крупных держав, если он будет проходить без применения ядерного оружия, может оказаться похожим на тот, что сейчас происходит на Украине. И военные Запада, как показала российская спецоперация, к такого рода боевым действиям не готовы.
«Западные военные не готовились к такого рода боям, и им, возможно, потребуется изменить стратегию, управление ресурсами и обучение», — говорится в материале.
По словам полковника армии США, Запад привык к кратковременным конфликтам, а вот более длительные он старается избегать.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.
Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Германия призывает Украину сесть за стол переговоров.
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