«Изменить стратегию»: почему Запад оказался не готов к конфликту на Украине

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 28 0

Business Insider: Запад не может вести такие тяжелые бои, как на Украине

«Изменить стратегию»: почему Запад оказался не готов к конфликту на Украине

Фото: Reuters / KAI PFAFFENBACH

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Американский военный признался, что российская спецоперация идет совсем не по тому сценарию, какого ожидали в НАТО.

Западные военные не в силах вести такие тяжелые боевые действия, какие происходят на Украине. Об этом сообщает издание Business Insider со ссылкой на мнение американского подполковника в отставке Алекса Вершинина.

Авторы статьи предполагают, что будущий конфликт крупных держав, если он будет проходить без применения ядерного оружия, может оказаться похожим на тот, что сейчас происходит на Украине. И военные Запада, как показала российская спецоперация, к такого рода боевым действиям не готовы.

«Западные военные не готовились к такого рода боям, и им, возможно, потребуется изменить стратегию, управление ресурсами и обучение», — говорится в материале.

По словам полковника армии США, Запад привык к кратковременным конфликтам, а вот более длительные он старается избегать.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Германия призывает Украину сесть за стол переговоров.

Тема:
Спецоперация
19 мар
Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро
19 мар
Депутаты приняли законопроект об освобождении контрактников от уголовного наказания
19 мар
Европа не сдержала обещания, данные Украине: «Цель все еще в силе»
19 мар
Власти Белгородской области планируют эвакуировать из региона девять тысяч детей
19 мар
О победе России, элитах США и не только: эксклюзивное интервью экс-редактора The New York Times Джона Вароли
19 мар
Путин: все попытки украинских диверсантов прорваться через границу провалились
19 мар
Ликвидировали угрозу: российские танкисты уничтожили артиллерийские расчеты ВСУ
19 мар
Минобороны опубликовало кадры уничтожения украинских диверсантов у границ России
19 мар
Российские военные освободили населенный пункт Орловка в ДНР
19 мар
«Пришлось попотеть»: российский боец рассказал, как спас целый батальон
+1° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
91.98
0.11 100.24
0.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 19 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:27
Девятилетний Женя рассказал о спасении сестренки во время обстрела Белгородской области
16:11
Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине на 500 млн евро
15:59
До конца познал менталитет: сын Стивена Сигала тайно женился в Москве
15:58
«Говорим о справедливости»: в России начнут бороться с лазейками по неуплате НДФЛ
15:43
«Изменить стратегию»: почему Запад оказался не готов к конфликту на Украине
15:40
Госдума приняла законопроект, обязывающий образовательные организации размещать флаг России

Сейчас читают

Солист «Иванушки International» о Казани: «Всегда уезжаю накормленным, напоенным»
Пост – не голодовка: священник назвал способ не сходить с ума при воздержании
«Кто это, черт возьми?» — зачем пресса активно раскручивает болезнь Кейт Миддлтон
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок