Помогут ли? Украина получит первые истребители F-16 во второй половине 2024 года

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Reuters: Минобороны Нидерландов заявило о поставке F-16 Киеву в 2024 году

Фото, видео: Robert Ghement / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

А еще Киеву пообещали поставить ракеты на 150 миллионов евро.

Первые истребители F-16 предоставят Украине во второй половине года. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на министра обороны Нидерландов Кайсу Оллонгрен. По ее словам, сначала летом Киев получит только один датский самолет, а оставшиеся — Дания, Нидерланды и США отправят позже. Но дату не уточняют.

Как считают эксперты, это не изменит ситуацию на поле боя. F-16 эффективны лишь в том смысле, что могут нести противокорабельные и крылатые ракеты.

К слову, их тоже хотят передать Украине вместе с беспилотниками на сумму 350 миллионов евро. Но с точки зрения превосходства в воздухе, F-16 никакой опасности не представляют. Например, в Сирии даже наш старый ЗРК С-200 легко сбивал такие истребители.

Ранее 5-tv.ru писал, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя прокомментировал планы Запада поставить F-16 Украине.

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