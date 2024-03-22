Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Систематические удары российских войск «отрезвили» иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, и заставили их покидать оккупированную часть Запорожской области. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

По его словам, погибать за киевский режим никто из иностранцев не хочет, поэтому на линии соприкосновения их практически нет.

«Наемники ехали массово до тех пор, пока не начали получать по заслугам от наших военных. Наши ребята быстро поубавили их боевой пыл. После серии ударов по местам расположения иностранных наемников и больших потерь начался их отток», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Рогов также отметил, что наемники сейчас чаще всего выступают в качестве командиров для боевиков ВСУ, принимают решения по нанесению ракетных ударов из оружия, предоставленного Западом.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, оказывая всевозможное давление на государственные и независимые СМИ разных стран в попытке скрыть истинные причины, побудившие РФ начать спецоперацию.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что российские войска ударили «Кинжалами» по центрам принятия решений на Украине.