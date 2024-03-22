Воробьев выехал на место ЧП в «Крокус Сити Холле»
Губернатор прокомментировал ситуацию в своем Telegrаm-канале.
Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщил, что выехал в «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба и начался пожар. Об это он написал в своем Telegram-канале.
«Выехал на место», — написал он.
Воробьев также сообщил, что создан был оперативный штаб. Все подробности и детали случившегося он обещал сообщить позже.
Стрельба была открыта в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Там был запланирован концерт группы «Пикник». Он не успел начаться. По словам очевидцев, в здание проникли несколько человек с оружием и открыли беспорядочную стрельбу по присутствующим. О количестве погибших и пострадавших пока точной информации нет.
Позже начали поступать сообщения о пожаре. Известно, что огонь охватил кровлю здания. Люди остаются заблокированы внутри концертного зала. Идет эвакуация.
- 22 мар
- В ООН выразили соболезнования в связи со случившимся в Крокус Сити Холле
- 22 мар
- Первого человека задержали на территории «Крокуса», где произошла стрельба
- 22 мар
- К «Крокус Сити Холлу» направили более 50 бригад скорой помощи
- 22 мар
- Корреспондент «Известий» рассказала об обстановке на месте ЧП в «Крокусе»
- 22 мар
- Десятки машин скорой помощи и вертолеты: что происходит на месте ЧП в московском Крокусе
- 22 мар
- Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
- 22 мар
- ФСБ сообщила о 40 погибших при стрельбе в московском Крокусе
- 22 мар
- В Москве отменены массовые мероприятия после стрельбы в Крокусе
- 22 мар
- В Генпрокуратуре раскрыли подробности о стрелявших в «Крокус Сити Холле»
- 22 мар
- Захарова назвала чудовищным произошедшее в «Крокус Сити Холле»
Читайте также
48%
0.66 100.22
-0.15
Нашли ошибку?