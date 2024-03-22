Воробьев выехал на место ЧП в «Крокус Сити Холле»

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев сообщил, что выехал в «Крокус Сити Холл», где произошла стрельба и начался пожар. Об это он написал в своем Telegram-канале.

«Выехал на место», — написал он.

Воробьев также сообщил, что создан был оперативный штаб. Все подробности и детали случившегося он обещал сообщить позже.

Стрельба была открыта в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Там был запланирован концерт группы «Пикник». Он не успел начаться. По словам очевидцев, в здание проникли несколько человек с оружием и открыли беспорядочную стрельбу по присутствующим. О количестве погибших и пострадавших пока точной информации нет.

Позже начали поступать сообщения о пожаре. Известно, что огонь охватил кровлю здания. Люди остаются заблокированы внутри концертного зала. Идет эвакуация.