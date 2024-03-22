Уголовное дело о теракте возбуждено после стрельбы в «Крокус Сити Холле»
Неизвестные открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник».
Фото, видео: Гердо Владимир / ТАСС; Следственный комитет РФ; 5-tv.ru
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Подмосковный главк Следственного комитета (СК) возбудил уголовное дело по факту стрельбы, которая была открыта сегодня, 22 марта, в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в ведомстве.
«ГСУ СК России возбуждено уголовное дело о теракте в Московской области», — говорится в сообщении.
Руководитель управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко отметила, что на место ЧП выехала следственно оперативная группа центрального аппарат ведомства.
Стрельба была открыта в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Там был запланирован концерт группы «Пикник». Он не успел начаться. По словам очевидцев, в здание проникли несколько человек с оружием и открыли беспорядочную стрельбу по присутствующим. После на месте начался пожар. О количестве погибших и пострадавших пока точной информации нет.
В Генпрокуратуре сообщили, что стрелявшие были в камуфляжной одежде. Иных деталей о произошедшем нет.
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