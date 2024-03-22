Пожарные остановили распространение огня в Крокус Сити Холле

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 3 305 0

Возгорание произошло после того, как неизвестные открыли стрельбу в здании.

Пожарные остановили распространение огня в Крокус Сити Холле

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Распространение огня в московском Крокус Сити Холле остановлено. Об этом сообщает корреспондент «Интерфакса».

Возгорание произошло в здании после того, как там неизвестные открыли огонь из оружия. Сообщалось, что огнем было охвачено порядка трех тысяч квадратных метров, произошло обрушение кровли. К тушению был привлечен вертолет МЧС.

По информации агентства, распространение огня остановлено в самом здании, но крыша еще горит, видны языки пламени.

Стрельба в Крокус Сити Холле произошла около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». Предположительно, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже. В сети распространяются видео, на которых слышны автоматные очереди.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 пострадали.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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