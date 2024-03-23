Выбирался через подвал: стала известна судьба потерявшегося участника «Пикника»

Накануне вечером группа должна была выступать в Крокус Сити Холле, но перед самым концертом в здании началась стрельба.

Один из техников группы «Пикник», чей концерт должен был состояться накануне в Крокус Сити Холле, выбирался из здания через подвал. Об этом 5-tv.ru рассказал бывший директор коллектива Владимир Сафронов.

До этого коллектив был сильно обеспокоен тем, что один из участников группы пропал и не выходил на связь уже несколько часов после того, как в Крокусе началась стрельба.

© РИА Новости / Алексей Майшев; 5-tv.ru

«Я вам могу сказать, что все нашлись, все в порядке. Я не работаю в „Пикнике“ уже три месяца, с 1 января, но я знаю, что все на месте. Я разговаривал с одним техником, которого, видимо, и искали. Он на месте», — заявил Сафронов.

По словам экс-директора, участник группы, с которым он общался, выбирался из здания через подвал.

Между тем нынешний концертный директор «Пикника» Юрий Чернышевский заявил 5-tv.ru, что с потерявшимся участником коллектива до сих пор не удалось связаться. При этом он подтвердил, что речь идет о техническом работнике.

«Мы дозваниваемся. Но это не музыкант», — сказал он.

Что произошло в «Крокус Сити Холл» — все подробности

Теракт в Крокус Сити Холле произошло около 20:00, когда там должен бы начаться концерт рок-группы «Пикник». По сообщениям очевидцев, стрельбу открыли несколько человек в камуфляже. В сети распространяются видео, на которых слышны автоматные очереди. После стрельбы в здании начался пожар.

По данным ФСБ, в результате стрельбы в Крокус Сити Холле в Москве погибли 40 человек и более 100 пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, очевидица теракта в Крокус Сити Холле рассказала 5-tv.ru, как боевики обстреливали зал и как ей удалось спастись.