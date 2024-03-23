Пассажиров авиарейсов призвали прибывать в московские аэропорты заранее

Для эвакуации людей из здания Крокус Сити Дептранс Москвы направил десять автобусов повышенной вместимости. При необходимости их число увеличат.

Росавиация предупреждает — пассажирам авиарейсов, которые вылетают из столичных аэропортов в ближайшие часы, стоит прибывать заранее. Прохождение контроля и посадка на борт в связи с ситуацией в Подмосковье займет больше обычного времени.

В международном аэропорту Шереметьево усилены меры безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах.

Московский аэропорт Домодедово работал и работает по третьему, максимальному уровню безопасности. Учитывая ситуацию, принято решение о введении дополнительных мер, в том числе, усилении групп на входах в здание.

Такие же меры приняты в международном аэропорту Внуково. Здесь служба авиационной безопасности совместно с полицией в усилили досмотр при входе и выходе из авиакомплекса. Под усиленный контроль взяты прилегающие к аэропорту территории.

РЖД так же усилила меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей. Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности. Меры безопасности в настоящий момент повышены и в столичном метро. Проводятся выборочные проверки.