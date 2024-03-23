Пассажиров авиарейсов призвали прибывать в московские аэропорты заранее

Эфирная новость 65 0

На фоне теракта в Крокус Сити Холле воздушные гавани приняли дополнительные меры безопасности.

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Для эвакуации людей из здания Крокус Сити Дептранс Москвы направил десять автобусов повышенной вместимости. При необходимости их число увеличат.

Росавиация предупреждает — пассажирам авиарейсов, которые вылетают из столичных аэропортов в ближайшие часы, стоит прибывать заранее. Прохождение контроля и посадка на борт в связи с ситуацией в Подмосковье займет больше обычного времени.

В международном аэропорту Шереметьево усилены меры безопасности на привокзальных площадях, паркингах и в пассажирских терминалах.

Московский аэропорт Домодедово работал и работает по третьему, максимальному уровню безопасности. Учитывая ситуацию, принято решение о введении дополнительных мер, в том числе, усилении групп на входах в здание.

Такие же меры приняты в международном аэропорту Внуково. Здесь служба авиационной безопасности совместно с полицией в усилили досмотр при входе и выходе из авиакомплекса. Под усиленный контроль взяты прилегающие к аэропорту территории.

РЖД так же усилила меры безопасности в поездах, на вокзалах и станциях, в местах массового скопления людей. Сотрудники транспортной безопасности переведены в режим повышенной готовности. Меры безопасности в настоящий момент повышены и в столичном метро. Проводятся выборочные проверки.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
23 мар
Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в Крокусе выздоровления
23 мар
«Паники не было»: депутат Метшин едва не стал жертвой теракта в Крокусе
23 мар
«Использовали гранаты, поджигали стулья»: как после стрельбы в Крокусе начинался пожар
23 мар
«Они шли и стреляли»: очевидец ЧП рассказал, что террористы ранили его жену в Крокусе
23 мар
Они не заслужили этой смерти: в России почтили память жертв теракта в Крокусе стихийными мемориалами
23 мар
Врачей экстренно вызвали на смену: пострадавших при теракте в Крокусе развозят по больницам
23 мар
Главы российских ведомств доложили Путину о помощи пострадавшим в Крокусе
23 мар
Десятки реанимобилей, санавиация и каждая секунда на счету: как спасали людей из «Крокуса»
23 мар
Тяжелораненым в теракте в Крокус Сити Холле провели операции
23 мар
Чужого горя не бывает: SHAMAN готов оплатить похороны погибших в Крокусе
+2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

5:04
Путин пожелал всем пострадавшим при теракте в Крокусе выздоровления
4:53
«Паники не было»: депутат Метшин едва не стал жертвой теракта в Крокусе
4:38
«Использовали гранаты, поджигали стулья»: как после стрельбы в Крокусе начинался пожар
4:09
Пассажиров авиарейсов призвали прибывать в московские аэропорты заранее
4:08
«Они шли и стреляли»: очевидец ЧП рассказал, что террористы ранили его жену в Крокусе
3:52
Они не заслужили этой смерти: в России почтили память жертв теракта в Крокусе стихийными мемориалами

Сейчас читают

Чужого горя не бывает: SHAMAN готов оплатить похороны погибших в Крокусе
У Кейт Миддлтон диагностировали рак
Прямая трансляция от Крокус Сити Холл, где произошла стрельба на концерте
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок