Опубликован список адресов Центров переливания крови в Москве и Подмосковье

Донорской крови и медикаментов для пострадавших в теракте в Крокус Сити Холле достаточно. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Но желающих помочь раненым все равно ждут в Центрах переливания.

Их список опубликовал областной центр крови. Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. Но при условии, что с момента последней процедуры сдачи крови прошло не менее двух месяцев. 5-tv.ru

Медики напоминают — при себе обязательно нужно иметь паспорт и СНИЛС. Адреса некоторых крупных центров вы сейчас можете видеть на экране. Прием доноров начинают сегодня с 8:30.

Сдача крови в Москве:

Центр крови ФМБА России осуществляет прием доноров крови и ее компонентов в субботу, 23 марта, с 08:30 по адресу: ул. Щукинская, 6, корп. 2

Донорский центр на Беговой: ул. Поликарпова, 14, стр. 1

Донорский центр Царицыно: ул. Бакинская, 31

Донорский центр на Шаболовской: ул. Шаболовка, 57

Центр крови имени О. К. Гаврилова: ул. Поликарпова, 14, корп. 2. +7 495 945-33-19; ул. Бакинская, 31. +7 495 326-99-29

ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова ДЗМ: Ленинский проспект, 10, корп. 1. +7 495 958-19-21

ГКБ имени М. П. Кончаловского ДЗМ: Зеленоград, Каштановая аллея, 2, стр. 1. +7 499 735-32-93

ГКБ № 52 ДЗМ: ул. Пехотная, 3. +7 499 196-19-74

ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова ДЗМ: ул. Саляма Адиля, 2. +7 495 530-33-38

ГКБ имени Е. О. Мухина ДЗМ: Федеративный проспект, 17. +7 495 304-40-21

ГКБ имени В. М. Буянова ДЗМ: ул. Бакинская, 26. +7 495 321-13-27

ГКБ имени А. К. Ерамишанцева ДЗМ: ул. Ленская, 15. +7 495 471-17-36

Морозовская ДГКБ ДЗМ: 4-й Добрынинский переулок, 1/9, корп. 9. +7 495 959-88-37, +7 915 030-52-21

ГКБ имени C. С. Юдина ДЗМ: Севастопольский проспект, 24А. +7 495 331-94-00

НИИ СП имени Н. В. Склифосовского ДЗМ: Большая Сухаревская площадь, 3. +7 495 625-80-07

ГКБ № 15 имени О. М. Филатова: ул. Вешняковская, 23. +7 495 375-13-02

Сдача крови в Подмосковье:

Подольск, ул. Кирова, 9;

Орехово-Зуево, ул. Барышникова, 13/5;

Щелково, ул. Новая Фабрика, 8;

Воскресенск, Больничный проезд, 5.

Мытищи, ул. Коминтерна, 24, с 09:00 до 12:00;

Сергиев Посад, Ново-Угличское ш., 62а, с 08:00;

Дмитров, ул. Больничная, 7, с 08:30 до 12:00;

Наро-Фоминск, ул. Школьная, 1, с 09:00 до 13:00;

Химки, ул. Чкалова, 2/21, с 09:00 до 11:00;

Королев, ул. Циолковского, 24, с 09:00 до 12:00;

Ногинск, ул. Октябрьская, 85, с 08:00 до 11:30;

Люберцы, Октябрьский пр-т, 64, с 08:00;

Раменское, ул. Махова, 14, здание перинатального центра, с 08:30.

По последним данным, жертвами теракта в Крокус Сити Холле стали 93 человека, более ста человек пострадали. Как сообщал ранее 5-tv.ru, раненых доставляют в больницы Москвы и Подмосковья.