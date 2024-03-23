Опубликован список адресов Центров переливания крови в Москве и Подмосковье

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Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет.

Фото, видео: Сандурская Софья / ТАСС; 5-tv.ru

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Донорской крови и медикаментов для пострадавших в теракте в Крокус Сити Холле достаточно. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Но желающих помочь раненым все равно ждут в Центрах переливания.

Их список опубликовал областной центр крови. Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет. Но при условии, что с момента последней процедуры сдачи крови прошло не менее двух месяцев.5-tv.ru

Медики напоминают — при себе обязательно нужно иметь паспорт и СНИЛС. Адреса некоторых крупных центров вы сейчас можете видеть на экране. Прием доноров начинают сегодня с 8:30.

Сдача крови в Москве:

  • Центр крови ФМБА России осуществляет прием доноров крови и ее компонентов в субботу, 23 марта, с 08:30 по адресу: ул. Щукинская, 6, корп. 2
  • Донорский центр на Беговой: ул. Поликарпова, 14, стр. 1
  • Донорский центр Царицыно: ул. Бакинская, 31
  • Донорский центр на Шаболовской: ул. Шаболовка, 57
  • Центр крови имени О. К. Гаврилова: ул. Поликарпова, 14, корп. 2. +7 495 945-33-19; ул. Бакинская, 31. +7 495 326-99-29
  • ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова ДЗМ: Ленинский проспект, 10, корп. 1. +7 495 958-19-21
  • ГКБ имени М. П. Кончаловского ДЗМ: Зеленоград, Каштановая аллея, 2, стр. 1. +7 499 735-32-93
  • ГКБ № 52 ДЗМ: ул. Пехотная, 3. +7 499 196-19-74
  • ГКБ № 67 имени Л. А. Ворохобова ДЗМ: ул. Саляма Адиля, 2. +7 495 530-33-38
  • ГКБ имени Е. О. Мухина ДЗМ: Федеративный проспект, 17. +7 495 304-40-21
  • ГКБ имени В. М. Буянова ДЗМ: ул. Бакинская, 26. +7 495 321-13-27
  • ГКБ имени А. К. Ерамишанцева ДЗМ: ул. Ленская, 15. +7 495 471-17-36
  • Морозовская ДГКБ ДЗМ: 4-й Добрынинский переулок, 1/9, корп. 9. +7 495 959-88-37, +7 915 030-52-21
  • ГКБ имени C. С. Юдина ДЗМ: Севастопольский проспект, 24А. +7 495 331-94-00
  • НИИ СП имени Н. В. Склифосовского ДЗМ: Большая Сухаревская площадь, 3. +7 495 625-80-07
  • ГКБ № 15 имени О. М. Филатова: ул. Вешняковская, 23. +7 495 375-13-02

Сдача крови в Подмосковье:

  • Подольск, ул. Кирова, 9;
  • Орехово-Зуево, ул. Барышникова, 13/5;
  • Щелково, ул. Новая Фабрика, 8;
  • Воскресенск, Больничный проезд, 5.
  • Мытищи, ул. Коминтерна, 24, с 09:00 до 12:00;
  • Сергиев Посад, Ново-Угличское ш., 62а, с 08:00;
  • Дмитров, ул. Больничная, 7, с 08:30 до 12:00;
  • Наро-Фоминск, ул. Школьная, 1, с 09:00 до 13:00;
  • Химки, ул. Чкалова, 2/21, с 09:00 до 11:00;
  • Королев, ул. Циолковского, 24, с 09:00 до 12:00;
  • Ногинск, ул. Октябрьская, 85, с 08:00 до 11:30;
  • Люберцы, Октябрьский пр-т, 64, с 08:00;
  • Раменское, ул. Махова, 14, здание перинатального центра, с 08:30.

По последним данным, жертвами теракта в Крокус Сити Холле стали 93 человека, более ста человек пострадали. Как сообщал ранее 5-tv.ru, раненых доставляют в больницы Москвы и Подмосковья.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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