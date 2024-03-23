Пять человек скончались в больницах после теракта в «Крокус Сити Холле»

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 175 0

Из них трое детей.

Пять человек скончались в больницах после теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: © РИА Новости / Сергей Бобылев

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Пока пять человек скончались в больницах после теракта в «Крокус Сити Холле». Из них трое детей и двое взрослых мужчин. Данная информация расположена на сайте Минздрава Московской области вместе со списками пострадавших.

По последним данным СК РФ число погибших более 60 человек, пострадали более 100 человек. 12900 квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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