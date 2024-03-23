После теракта в «Крокус Сити» отменен товарищеский матч Россия — Парагвай

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 464 0

Игра должна была пройти на стадионе «Динамо» 25 марта.

После теракта в «Крокус Сити» отменен товарищеский матч Россия — Парагвай

Фото: © РИА Новости / Александр Вильф

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Российский футбольный союз сообщил об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая. Сообщение об этом появилось на сайте организации.

«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая», — говорится в сообщении.

Матч должен был состояться 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Деньги за билеты будут возвращены в полном объеме.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным СК РФ, число погибших — более 60 человек, пострадали более 100 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Китай решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле».

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