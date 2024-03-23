Российский футбольный союз сообщил об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая. Сообщение об этом появилось на сайте организации.

«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая», — говорится в сообщении.

Матч должен был состояться 25 марта на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина в Москве. Деньги за билеты будут возвращены в полном объеме.

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. На данный момент СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным СК РФ, число погибших — более 60 человек, пострадали более 100 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Китай решительно осудил теракт в «Крокус Сити Холле».