СК РФ: число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115 человек

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Срочная новость 928 0

Тела обнаружены при разборе завалов.

Фото, видео: Reuters / MOSCOW NEWS AGENCY; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Число погибших людей при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115 человек. Об этом сообщает Следственный Комитет России, упоминая, что тела были обнаружены во время разбора завалов.

МЧС России продолжает работу, в составе группировке также присутствуют кинологические расчеты. 

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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