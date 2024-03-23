СК РФ: число погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115 человек

Число погибших людей при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло до 115 человек. Об этом сообщает Следственный Комитет России, упоминая, что тела были обнаружены во время разбора завалов.

МЧС России продолжает работу, в составе группировке также присутствуют кинологические расчеты.