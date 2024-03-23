Пепелище: СК показал видео с места разбора завалов после теракта в «Крокусе»

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Алина Крылова
Алина Крылова 132 0

В СК РФ опубликовали новое оперативное видео с места пожара в «Крокусе»

Фото, видео: Пресс-служба СК РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

По предварительной информации, погибшими значатся 133 человека.

Следственный комитет России опубликовал кадры в места разбора завалов после теракта в концертном зале в «Крокус Сити Холле», где погибли 133 человека и более 100 человек получили травмы различной степени тяжести. Соответствующим видео делится 5-tv.ru.

Спустя пять часов после появления возгорания, пожарным удалось локализовать пламя и взять его под контроль. По предварительным данным, сейчас на месте случившегося продолжается работа над тушением оставшихся очагов горения.

Еще около ста спасателей разбирают завалы. Чтобы окончательно потушить огонь на огромной площади культурного центра, чуть ранее экстренные службы привлекали крупнейший в мире вертолет Ми-26.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как на месте возгорания продолжает клубиться дым. От прежнего величественного и блестящего «Крокуса» осталось лишь пепелище и груда сгоревших досок.

От сгоревшего практически дотла потолка осталось лишь несколько балок. Экстренные службы избавляются от груды обгоревшего мусора и продолжают борьбу с завалами.

Пока сотрудники МЧС продолжают бороться с последствиями страшной трагедии, другие уполномоченные лица оформляют протоколы и осматривают территорию.

Ранее 5-tv.ru писал, что более двух тысяч москвичей выразили готовность сдать кровь для пострадавших в «Крокусе».

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