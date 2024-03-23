Ряд банков готов списать долги пострадавших при теракте в «Крокусе»

Коллекторским агентствам предложили списать долги пострадавших во время теракта в «Крокус Сити Холле». С такой инициативой выступила Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

«Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств призывает всех участников рынка профессионального взыскания поддержать инициативу крупнейших компаний отрасли, входящих в совет ассоциации, и принять решение о прощении долгов всех пострадавших при теракте в „Крокус сити холле“ 22 марта 2024 года», — говорится в сообщении ассоциации.

С такой же идеей выступили Cбер, Тинькофф, Альфа-банк, Уралсиб, Тинькофф Совкомбанк и Хоум Банк. Там сообщили, что спишут все задолженности по кредитам клиентов, пострадавших от теракта в «Крокусе».

Когда окончательные списки погибших и пострадавших будут опубликованы, банки проверят наличие кредитов у них и их ближайших родственников и, если таковые найдутся, то спишут их.

Теракт произошел в концертном зале Крокус Сити Холл 22 марта около 20:00. В это время на сцене должна была выступать группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу по находящимся внутри людям. По факту нападения на концертный зал СК РФ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

По последним данным, число погибших достигло 133 человек, раненых — свыше 100 человек. Около 13 тысяч квадратных метров здания были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал. Пожар локализовали спустя пять часов после его начала.

Спасатели приступили к разбору завалов в Крокусе, ликвидация пожара продолжается. Следственная группа из числа следователей, криминалистов и экспертов СК России продолжает работу на месте происшествия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что авиакомпания S7 организует бесплатный перелет в столицу для близких и родственников пострадавших во время теракта 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле».