Сокрушительные удары возмездия по военным объектам на Украине. Главное

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Как подчеркнули в Министерстве обороны России, были поражены центры принятия решений.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

В среду, четверг и пятницу российские войска нанесли массированные удары высокоточным оружием по территории Украины. В среду основные прилеты были по Киеву и Киевской области.

В четверг — по десяти другим регионам. В частности, по Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Винницкой, Ивано-франковской, Сумской, Хмельницкой и Полтавской областям.

В пятницу — по Одессе и окрестностям. Цели были самые разнообразные, но напрямую связанные с военным потенциалом — объекты энергетики, военно-промышленного комплекса, железнодорожные узлы, арсеналы, места дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

Как подчеркнули в Министерстве обороны, были поражены центры принятия решений. В украинских СМИ писали, что это были объекты ГУР — главного управления разведки, ответственного за теракты и диверсии на территории Российской Федерации.

Несмотря на запрет вести съемку мест поражения и размещения в соцсетях, есть достаточно кадров и пролета ракет, и попадания по объектам. Украина может пасть очень быстро, заговорил в кулуарах французский президент — тот самый, что первым заикнулся об отправке западных контингентов на Украину.

На французском ТВ уже вовсю рассуждают, а куда лучше послать войска — по Днепру, на границу с Белоруссией, или, может быть, в Одессу, как было 100 лет назад во время Гражданской войны. Но за минувшую неделю и Париж не решился перейти Рубикон, и его союзники не поддержали идею.

Тема:
Спецоперация
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