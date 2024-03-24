Тяжелая техника прибыла на место теракта в «Крокус Сити Холле»
Она поможет спасателям в расчистке завалов.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru
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Тяжелая техника прибыла на место пожара в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в МЧС России.
«На место пожара в „Крокусе“ прибыла тяжелая техника для разборки поврежденных сооружений и расчистки завалов», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. Число жертв, по последним данным СК, составляет 133 человека.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Ранее 5-tv.ru писал, что владельцы «Крокус Сити Холла» высказались о судьбе площадки после теракта.
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