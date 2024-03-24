Надпись «Скорбим» вывели на Останкинской башне в память о погибших в «Крокусе»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 71 0

В результате теракта, по последним данным СК, скончались 133 человека.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Стрельба в Крокус Сити Холл

Надпись «Скорбим» вывели на подсветке фасада Останкинской телебашни в память о погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Баннеры с соболезнованиями также появились на улицах города, в метро и торговых центрах.

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта. За несколько минут до начала концерта группы «Пикник» группа в камуфляже с автоматами в руках вошла в здание, расстреливая всех на своем пути.

Позже начался мощный пожар, который затем удалось ликвидировать. МЧС были задействованы десятки единиц техники, а также вертолеты.

В настоящее время известно о 133 погибших, однако цифра может увеличиться, так как завалы еще не разобраны до конца. Задержаны 11 подозреваемых.

Четверо из них принимали непосредственное участие в теракте. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Будут приспущены государственные флаги, в стране отменяются массовые мероприятия, телеканалы в этот день не будут показывать рекламу и развлекательные передачи. Акции памяти проходят и в других странах — стихийные мемориалы появляются у многих посольств и дипмиссий России.

Ранее 5-tv.ru писал, что молодежь собралась на Дворцовой площади Санкт-Петербурга в знак солидарности с жертвами теракта.

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