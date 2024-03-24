Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154
К этой минуте спасатели, работающие на месте, разобрали уже более 250 кубометров конструкций здания.
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
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Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава Московской области. Среди потерпевших были несовершеннолетние.
Вооруженные боевики ворвались в здание концертного зала вечером 22 марта, буквально за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Несколько человек с автоматами без разбора в упор расстреливали ни в чем не повинных посетителей. Открыли огонь даже по детям.
Согласно информации к этой минуте, в результате теракта в «Крокусе» всего погибли 133 человек, из которых трое — несовершеннолетние подростки. К сожалению, медики ничем не смогли помочь несчастным. Ранения были слишком тяжелыми.
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В настоящее время в больницах продолжается лечение всех поступивших пострадавших после теракта. Среди пациентов есть люди в состоянии средней степени тяжести и совсем тяжелые. Врачи делают все возможное и невозможное для их возвращения к нормальной жизни.
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