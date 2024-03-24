Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 538

К этой минуте спасатели, работающие на месте, разобрали уже более 250 кубометров конструкций здания.

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные Минздрава Московской области. Среди потерпевших были несовершеннолетние.

Вооруженные боевики ворвались в здание концертного зала вечером 22 марта, буквально за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Несколько человек с автоматами без разбора в упор расстреливали ни в чем не повинных посетителей. Открыли огонь даже по детям.

Согласно информации к этой минуте, в результате теракта в «Крокусе» всего погибли 133 человек, из которых трое — несовершеннолетние подростки. К сожалению, медики ничем не смогли помочь несчастным. Ранения были слишком тяжелыми.

Захарова: до конца расследования теракта в «Крокусе» любое оправдание Киева — улика

В настоящее время в больницах продолжается лечение всех поступивших пострадавших после теракта. Среди пациентов есть люди в состоянии средней степени тяжести и совсем тяжелые. Врачи делают все возможное и невозможное для их возвращения к нормальной жизни.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
24 мар
В молитвах о погибших и выживших: SHAMAN выпустил трек в память о жертвах теракта
24 мар
«Поняла, что выстрелы, начали кричать»: тамбовчанка рассказала, как смогла спастись из «Крокуса»
24 мар
Захарова: до конца расследования теракта в «Крокусе» любое оправдание Киева — улика
24 мар
РЖД организуют бесплатные перевозки родных жертв теракта в «Крокусе» до Москвы и обратно
24 мар
«Работы не смолкают ни на минуту»: что сейчас происходит у разрушенного «Крокус Сити Холла»
24 мар
Поток соболезнований в посольство РФ в США после теракта в «Крокусе» не прекращается
24 мар
«Все более вероятно»: инвестор Сакс указал на причастность Украины к теракту в «Крокусе»
24 мар
Спасайся, кто может: очевидец опубликовал кадры вторжения террористов в «Крокус Сити Холл» (18+)
24 мар
Число пострадавших при теракте в подмосковном «Крокусе» превысило 150 человек
24 мар
Террористы на службе ВСУ: кому выгодны трагедии российского народа
+2° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

11:40
В молитвах о погибших и выживших: SHAMAN выпустил трек в память о жертвах теракта
11:29
«Поняла, что выстрелы, начали кричать»: тамбовчанка рассказала, как смогла спастись из «Крокуса»
11:17
Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154
10:49
Захарова: до конца расследования теракта в «Крокусе» любое оправдание Киева — улика
10:31
РЖД организуют бесплатные перевозки родных жертв теракта в «Крокусе» до Москвы и обратно
10:20
В зоне СВО запустили тесты 3D-печати высокодефицитных деталей военной техники

Сейчас читают

«Работы не смолкают ни на минуту»: что сейчас происходит у разрушенного «Крокус Сити Холла»
Спасайся, кто может: очевидец опубликовал кадры вторжения террористов в «Крокус Сити Холл» (18+)
Отец погибшего в «Крокусе» мужчины показал последнее сообщение от сына
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок