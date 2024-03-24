Воробьев рассказал, как проходят поисковые работы на месте теракта в «Крокусе»

Губернатор Московской области также сообщил, что с 18:00 начнут выдавать оставленную одежду в гардеробе.

Поисковые работы на месте теракта в «Крокус Сити Холле» продолжаются — минувшей ночью спасатели смогли открыть технологический проем с западной стороны здания, что значительно облегчило доступ к концертному зал. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что на данный момент специалисты занимаются разбором сцены. Так появится логистическая возможность доставить в зону обрушения крыши кран, весящий около 100 тонн, для разбора завалов в зале.

Также стало известно, что оставленные вещи в гардеробе «Крокуса» начнут выдавать сегодня с 18:00, на что правоохранительные органы уже дали разрешение.

«До 15:00 специалисты упакуют и опишут одежду. В первую очередь отдавать будем тем, у кого на руках есть гардеробная бирка», — написал Воробьев.

Губернатор попросил отнестись с понимаем к подобным условиям.

Спасательная операция в «Крокусе» завершилась еще вчера, однако поисковая еще продолжается. Из-под завалов спасатели достали 133 тела.

Стрельба произошла в концертном зале вечером в минувшую пятницу. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные личности в камуфляже и открыли стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

Число пострадавших при теракте в «Крокусе» возросло до 154 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разрушенный после теракта «Крокус Сити Холл» сняли с воздуха.