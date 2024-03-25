Немыслимая боль: истории людей, потерявших в «Крокусе» близких, родных и друзей

Преступники 22 марта устроили в концертном зале «Крокус Сити Холла» страшный теракт. Ожидалось, что на сцене выступит группа «Пикник», но в здание ворвались вооруженные люди в камуфляже и открыли стрельбу.

Уже известно о 137 погибших — и эта цифра неокончательная. Трагические истории тех, кто стал жертвами теракта — в материале 5-tv.ru.

Инвалид-колясочник Максим Вербенин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; ИЗВЕСТИЯ; Из открытых источников; 5-tv.ru

Одним из погибших в «Крокус Сити Холле» оказался 25-летний инвалид-колясочник Максим Вербенин. Это не помешало ему стать героем и спасти жизнь своей девушки Натальи, с которой он пришел на концерт.

Она была фанаткой группы «Пикник», поэтому Максим в качестве сюрприза купил билеты на выступление. Быстро эвакуироваться вместе со всеми у пары не получилось из-за того, что выходы не были оборудованы пандусами.

С коляски Максим упал прямо на девушку и прикрыл ее собой. Террористы выстрелили мужчине несколько раз в грудь — Наталья же чудом смогла выжить, она госпитализирована.

Сергей Лаптев

Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru

Одним из погибших во время теракта стал уроженец Крыма Сергей Лаптев. Его мать со слезами на глазах рассказала 5-tv.ru о смерти сына.

Сергей занимался ремонтом квартир и домов, в Москве находился на заработках. В тот вечер мужчина пошел на концерт группы «Пикник».

«Он еще стал заходить в вестибюле, где самая первая началась стрельба», — рассказала мать погибшего.

После новостей о теракте сын Лаптева безрезультатно пытался связаться с отцом. О смерти Сергея близкие узнали из опубликованных списков погибших.

Исчезновение семьи

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexey Belkin; 5-tv.ru

После теракта в «Крокусе» пропала московская семья из трех человек. Связь с Викторией, Василием и Артемием оборвалась после звонка — перепуганная стрельбой женщина звонила старшей дочери Ангелине и просила вызвать скорую и полицию. Сейчас телефоны Виктории Ченгаевой, Василия Хозина и Артемия Шалаева недоступны, ни в каких списках их нет.

Скриншот из соцсетей Ангелины, на котором фотографии пропавших родственников. Фото: Instagram* / angelina.shalaevaa

Ангелина не теряет надежды и размещает информацию во всех социальных сетях.

«Я верю, что найдутся хоть кто-то, кто их видел. Мы съездили в одну больницу, где были женщины в реанимации неопознанные, но маму не нашла. На опознание в крокус переносят время все позже. Если пустят, мы пойдем искать. Очень страшно», — написала она в своем блоге.

Объезжал морги и нашел живую дочь

Бабушка из Санкт-Петербурга рассказала, что ее дочери подарили на день рождения билет на концерт. Вместе с внучками она отправилась в Москву.

После теракта ее 11-летняя внучка Ясмин находится в тяжелом состоянии. Старшая внучка тоже оказалась в больнице.

Мать девочек нашли позже всех — поисками родных занимался отец. Он объездил несколько моргов, прежде чем узнал, что они живы.

Олег и Людмила Сытниковы

Москвичка Людмила Щукина не может найти своих родителей — 65-летнего Олега и 63-летнюю Людмилу Сытниковых, которые второй день не выходят на связь. Женщина разместила фотографию отца и матери в своих социальных сетях.

«Может быть, кто-то из ваших знакомых тоже был там и знает хоть что-то о моих родителях, что-то видел. ВИП-партер, восьмой ряд, места 54–55. Умоляю, помогите найти какую-нибудь информацию от очевидцев. Нас много, мы смотрим все списки и ездим по больницам», — отметила Людмила.

По ее словам, родители приехали в концертный зал пораньше и уже в 19:54 заняли свои места. Оттуда они отправили дочерям короткий видеоролик, показав обстановку в зале перед началом концерта группы «Пикник».

«Мама была одета в бордовое платье с расклешенной юбкой. Папа был одет в синюю рубашку. Из примет: у него серьга серебряная в левом ухе, а у нее на переносице с двух сторон два пигментных пятна», — рассказала она.

Женщина также написала заявление о пропаже родителей в полицию, однако поиски затрудняет то, что у них при себе могло не быть документов.

Юлия Чечина

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

Елена Рыбалко искала свою подругу Юлию Чечину, которая пропала после теракта. Она поделилась, что ей позвонили и рассказали о ситуации в «Крокус Сити Холле».

Женщина не поверила, поскольку 20 минут назад отвезла туда подругу на концерт группы «Пикник», встретив ее на вокзале. Девушки не виделись семь лет, и ее подруга приехала из Волгограда.

Елена рассказала, что сразу поехала в обратную сторону, но там уже все было перегорожено, и ей порекомендовали не подъезжать, чтобы не создавать пробку. По ее словам, за пять минут до теракта подруга ей написала сообщение: «Жизнь удалась!» — она всю жизнь мечтала попасть на концерт «Пикника».

«Я приехала домой и включила новости. Там показали сюжет, где она идет по лестнице», — рассказала Елена.

Позже она узнала, что эту группу вывел охранник по имени Алексей. Девушка списалась со всеми из этой группы и узнала, что все живы, но о подруге не слышно.

«Я позвонила на горячую линию, где мне сказали, что сейчас всех опрашивают следователи, ждите утра», — сообщила девушка.

24 марта стало известно о смерти Юлии Чечиной из-за удушения дымом.

Олег Шиховцев

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru

Галина Шиховцева рассказала, что ее супруга Олега Шиховцева нет ни в списках погибших, ни в списках раненых. На концерт они пошли всей семьей вместе с 19-летней дочерью, она тоже была тяжело ранена и только сегодня пришла в себя.

Когда началась стрельба, Галина с мужем и дочкой побежали из холла в зал. Туда же ворвались террористы.

«Он бежал позади нас, прикрывая. Он на нас завалился, мы упали, он лежал на нас и заливал своей кровью. Ее было очень много. Боевики, когда ходили и добивали людей, подумали, что мы мертвые… из-за крови. Я дочери шептала: «Лежи и не двигайся», — вспоминает Галина.

По словам женщины, ей пришлось сделать самый страшный выбор в своей жизни:

«Они ушли, все было в огне от пола до потолка. Пошел жар, люди кричали: „Кто может, уходите“. Я понимала, что Олега я уже не вытащу. А раненую дочь я попыталась вытащить и вытащила… уже по телам мертвых людей. Сейчас у меня проблема со слухом из-за выстрелов и крови мужа, которая затекла мне в уши, когда мы лежали».

В поисках сестры

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

После трагедии в «Крокусе» мужчина долго искал свою сестру, которая пошла на концерт группы «Пикник» вместе со своим мужем Романом Соколовым в честь Дня его рождения. Брат не знал, на какой концерт идут сестра с мужем, а потом вспомнил, что тот любит рок-музыку и что они живут недалеко от «Крокус Сити Холла».

Романа Соколова обнаружили еще в первом списке погибших, рассказал в беседе с 5-tv.ru близкий друг брата Георгий.

«Они опаздывали на концерт. Брат хотел поздравить Романа Соколова с Днем рождения, но он сказал, что позже примет поздравления и связь пропала», — рассказал друг.

После того как брату не удалось узнать информацию о сестре в больницах, мужчина поехал с родственниками в морг, где и нашел девушку.

Екатерина Кушнер

Екатерина Геннадьевна Кушнер. Фото: Instagram* / piknik.info

Помощница группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокусе» — ее муж уже ездил на опознание. До этого в списках погибших она не числилась.

«Екатерина Геннадьевна Кушнер погибла во время террористической атаки в „Крокус Сити Холле“. Светлая память», — написали в сообществе группы «Пикник» во «ВКонтакте».

Известно, что во время стрельбы музыканты находились в гримерке и были эвакуированы, а Екатерина же была в фойе.

Екатерина Новоселова

Одной из жертв теракта стала «Мисс Тверь — 2001» Екатерина Новоселова. Женщине было 42 года, у нее остались муж и двое детей.

Она очень любила группу «Пикник» и старалась не пропускать их концертов. Информацию о гибели титулованной красавицы подтвердила экс-организатор конкурса Ольга Даргевич.

Она также опубликовала на своей странице в социальных сетях старую видеозапись с конкурса, где юной Екатерине вручают корону, а на конкурсе красоты «Владимирский централ» исполняет Михаил Круг.

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