Владеющая «Крокусом» компания выразила соболезнования жертвам теракта

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 91 0

Организация благодарит зрителей, партнеров и артистов за невероятную поддержку и деятельную помощь в этот тяжелый момент.

Владеющая «Крокусом» компания выразила соболезнования жертвам теракта

Фото: Reuters / Maxim Shemetov

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Владеющая «Крокус Сити Холлом» компания «Крокус Интернешнл» выразила глубокие соболезнования в связи с терактом, который на данный момент унес жизни 137 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Crocus Group.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — говорится в заявлении.

Компания скорбит по умершим и надеется на скорейшее выздоровление тех, кто пострадал в этой чудовищной трагедии. «Крокус Интернешнл» будет делать все возможное, чтобы помочь властям и специальным службам в их работе.

В стенах концертного зала «Крокус Сити Холл», носящего имя Муслима Магомаева, на протяжении 15 лет прошли тысячи мероприятий на высочайшем уровне, подчеркнули в организации. Компания благодарит зрителей, партнеров и артистов за невероятную поддержку и деятельную помощь в этот тяжелый момент.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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