Спасший людей в «Крокусе» школьник рассказал о реакции родителей на его действия

Школьник Ислам Халилов рассказал 5-tv.ru, что родители похвалили его за мужество и героизм во время трагических событий в "Крокус Сити Холле". Они отметили, что он совершил правильные действия.

По словам Ислама, сначала родители расстроились и чуть не плакали из-за того, что сыну пришлось увидеть это своими глазами. Однако после этого они выразили свою гордость.

«Сказали, что я все правильно сделал в данной ситуации, что помог людям», - признался парень.

Ислам добавил, что полностью осознал случившееся только на следующий день, когда увидел слова благодарности от родственников спасенных в социальных сетях. Халилову вручат награду за смелость, о чем сообщили представители Совета муфтиев России.

Во время теракта в «Крокус Сити Холле» Халилов работал гардеробщиком. Когда раздались выстрелы, 15-летний школьник выступил в роли регулятора, направляя людей к выходу. Заметив, что многие направляются в тупик, он взял на себя ответственность вывести группу из здания.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник».

В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что спасший более 100 человек в «Крокусе» школьник заявил об отсутствии страха в момент теракта.