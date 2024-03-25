«Она была в истерике, просила держать ее за руку»: спаситель из «Крокуса» вспомнил ужасы трагедии

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Спасшие сотни людей в «Крокусе» Ислам Халилов и Артем Донсков получили награды

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов ; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Школьники во время чудовищного теракта не растерялись сами и смогли собрать ошарашенных людей.

Юным героям, которые вывели из захваченного здания больше сотни человек, сегодня вручили награды. Когда раздались первые выстрелы, ребята-гардеробщики проявили не по годам стальную выдержку и хладнокровие. Теперь их имена знает вся страна. О подвиге тех, кто рисковал собственной еще очень молодой жизнью ради других — Корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Еще три дня назад гардеробщиков из «Крокуса» знали только одноклассники. Сейчас их имена разносятся по всей школе, а о подвиге подростков говорят по всей стране.

Он не любит быть в центре внимания. И героем себя не считает. Даже перед одноклассниками о подвиге Ислам Халилов говорит скромно, без эмоций.

«Я думал, что там, где я был среди людей, могут огонь на поражение открыть, гранаты кинуть в толпу людей, но, слава Богу, все обошлось, и все люди, кто вышел, в том числе и я, живы и здоровы», — рассказал Ислам.

На глазах у всей школы пятнадцатилетнему мальчику вручают первую награду — благодарственное письмо от Уполномоченного по правам ребенка при президенте Российской Федерации. В этот момент гордятся сыном и родители Ислама.

«Честно, я работал, пока он мне сам не позвонил. Как он вышел, начал звонить, и я понял, что там было террористическое нападение. Мы себя героем не считаем, надо было так сделать. Любой гражданин бы так сделал. Обычный простой гардеробщик мой сын», — вспоминает папа Ислама Бахтияр Халлилов.

Сейчас пятнадцатилетнего мальчика знает вся страна. В день теракта в «Крокус Сити Холле» Ислам Халлилов спас больше 100 человек.

— Туда, туда уходите, в ту сторону. В Экспо, в Экспо!

Громким криком мальчик сначала направил людей в сторону от огня террористов, помог людям выбраться на улицу, шел замыкающим, хотел убедиться, что никого не оставил за собой. Вместе с Исламом людей направляли и его друзья Артем Донсков и Никита Иванов. Все подрабатывали в гардеробе «Крокуса».

«Я понимал, что если я буду стоять в шоковом состоянии, как некоторые, я могу потерять свою жизнь и жизни сотен людей», — отметил Ислам.

«Мы услышали очередь выстрелов, и началась паника посетителей, началась давка. Все побежали в сторону соседнего помещения, где был тупик, оттуда не было выхода на улицу. Мы с остальными видели это и решили все взять в свои руки и начать эвакуацию самостоятельно», — вспоминает Артем Донсков.

«Я старался успокаивать всех, рядом со мной шла женщина, она была в истерике, плакала, просила держать ее за руку, просила проводить ее выше, дальше, потому что она вообще не понимала, что происходит. Там девушка сидела, тоже плакала, мы ее подняли и с собой повели», —рассказал сотрудник «Крокус Сити Холл» Никита Иванов.

Школьники не бросили посетителей и на улице. Кто-то в шоковом состоянии не мог ориентироваться в пространстве. Подростки отвели людей на безопасное расстояние. В тот день они спасли более 100 человек.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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