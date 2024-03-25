Омбудсмен Львова-Белова наградила школьников, спасавших в «Крокусе» людей
Теракт в концертном зале произошел 22 марта. Юные герои проявили мужество и вывели людей из здания.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Школьники Ислам Халилов и Артем Донсков отмечены наградами за проявленное мужество во время теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Они во время нападения работали в гардеробе. Наградила их уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Так, юные герои получили благодарность «за самоотверженность, смелость и личное мужество, проявленное при оказании помощи пострадавшим».
«Я думаю, что школа по праву может вами гордиться. Спасибо», — заявила омбудсмен.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Вскоре внутри возник пожар, однако к настоящему моменту открытое горение ликвидировано.
Во время теракта Ислам Халилов работал гардеробщиком. Когда раздались выстрелы, 15-летний школьник выступил в роли регулятора, направляя людей к выходу. Заметив, что многие направляются в тупик, он взял на себя ответственность вывести группу из здания. Исламу помогали его друзья Артем Донсков и Никита Иванов — все подрабатывали в «Крокусе» в гардеробе.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 человек. Четверо фигурантов отправлены в СИЗО до 22 мая.
Ранее 5-tv.ru писал, что спасший людей в «Крокусе» школьник рассказал о реакции родителей на его действия. Они едва не плакали из-за того, что сыну пришлось увидеть это своими глазами.
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