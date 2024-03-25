Группа «Пикник» анонсировала концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»
При вторжении террористов погибла помощница звездного коллектива. Эта трагедия никого не оставила равнодушным.
Фото: Шамуков Руслан / ТАСС
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Группа «Пикник» анонсировала концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Сообщение появилось в официальном аккаунте музыкального коллектива в социальных сетях.
Известно, что при вторжении террористов в концертный зал погибла помощница и близкий друг артистов — Екатерина Кушнер. Эта трагедия никого не оставила равнодушным. Чтобы поддержать людей, выразить единение с народом, музыканты готовятся провести вечер памяти.
«В нашем графике выступлений следующий концерт заявлен в Санкт-Петербурге, 27 марта. В данный момент группа „Пикник“, Международный симфонический оркестр „Таврический“ и организатор фонд „ЕВА“ ищут возможность проведения вечера памяти», — подчеркивалось в заявлении.
Также было указано, что все собранные средства от продажи билетов будут направлены родственникам жертв трагедии и на пострадавшим.
Ранее 5-tv.ru рассказал истории людей, кто потерял родных и близких при теракте 22 марта.
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