Группа «Пикник» анонсировала концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 76

При вторжении террористов погибла помощница звездного коллектива. Эта трагедия никого не оставила равнодушным.

Группа «Пикник» анонсировала концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле»

Фото: Шамуков Руслан / ТАСС

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Группа «Пикник» анонсировала концерт в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Сообщение появилось в официальном аккаунте музыкального коллектива в социальных сетях.

Известно, что при вторжении террористов в концертный зал погибла помощница и близкий друг артистов — Екатерина Кушнер. Эта трагедия никого не оставила равнодушным. Чтобы поддержать людей, выразить единение с народом, музыканты готовятся провести вечер памяти.

«В нашем графике выступлений следующий концерт заявлен в Санкт-Петербурге, 27 марта. В данный момент группа „Пикник“, Международный симфонический оркестр „Таврический“ и организатор фонд „ЕВА“ ищут возможность проведения вечера памяти», — подчеркивалось в заявлении.

Также было указано, что все собранные средства от продажи билетов будут направлены родственникам жертв трагедии и на пострадавшим.

Ранее 5-tv.ru рассказал истории людей, кто потерял родных и близких при теракте 22 марта.

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