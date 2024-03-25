Общее горе: люди приносят игрушки и цветы к мемориалу у «Крокуса»
По официальным данным на эту минуту, в списке погибших — 137 человек.
Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Бобылев; 5-tv.ru
Просто нескончаемая вереница неравнодушных людей протянулась к стихийным мемориалам. Один из таких, конечно же, появился на месте трагедии.
Территория рядом с «Крокус Сити Холлом» усыпана свежими цветами и мягкими игрушками. По официальным данным на эту минуту, в списке погибших — 137 человек.
Жертвами террористов стали трое детей. На месте находится корреспондент «Известий» Натали Графчикова — узнаем у нее последние подробности.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
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