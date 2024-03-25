СК требует арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»
Двоим из них уже предъявлены обвинения.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
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Следственный комитет (СК) России требует суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Материалы уже поступили в Басманный суд Москвы, передает источник 5-tv.ru.
Известно, что речь идет о двух братьях и их отце. Обвинения по статье о совершении террористического акта предъявлены Аминчону Исломову, Диловару Исломову, подозреваемым проходит Исроил Исломов.
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Теракт в «Крокус Сити Холле» и арест четверых фигурантов
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Там должен был состояться концерт группы «Пикник», но он так и не успел начаться. Боевики открыли огонь по мирным людям, а после устроили масштабный пожар, спровоцировавший обрушение части здания.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек, в том числе три ребенка. Как сообщает Минздрав Подмосковья, количество пострадавших составляет 182 человека.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов, задержанных в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной, отправлены в СИЗО до 22 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что первая бригада скорой медицинской помощи прибыла к «Крокус Сити Холлу» через четыре минуты после вызова.
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