СК требует арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 571 0

Двоим из них уже предъявлены обвинения.

СК требует арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Следственный комитет (СК) России требует суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Материалы уже поступили в Басманный суд Москвы, передает источник 5-tv.ru.

Известно, что речь идет о двух братьях и их отце. Обвинения по статье о совершении террористического акта предъявлены Аминчону Исломову, Диловару Исломову, подозреваемым проходит Исроил Исломов.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» и арест четверых фигурантов

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Там должен был состояться концерт группы «Пикник», но он так и не успел начаться. Боевики открыли огонь по мирным людям, а после устроили масштабный пожар, спровоцировавший обрушение части здания.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек, в том числе три ребенка. Как сообщает Минздрав Подмосковья, количество пострадавших составляет 182 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов, задержанных в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной, отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первая бригада скорой медицинской помощи прибыла к «Крокус Сити Холлу» через четыре минуты после вызова.

Тема:
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