СК требует арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Следственный комитет (СК) России требует суд арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Материалы уже поступили в Басманный суд Москвы, передает источник 5-tv.ru.

Известно, что речь идет о двух братьях и их отце. Обвинения по статье о совершении террористического акта предъявлены Аминчону Исломову, Диловару Исломову, подозреваемым проходит Исроил Исломов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» и арест четверых фигурантов

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Там должен был состояться концерт группы «Пикник», но он так и не успел начаться. Боевики открыли огонь по мирным людям, а после устроили масштабный пожар, спровоцировавший обрушение части здания.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек, в том числе три ребенка. Как сообщает Минздрав Подмосковья, количество пострадавших составляет 182 человека.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Четверо фигурантов, задержанных в Брянской области при попытке пересечь границу с Украиной, отправлены в СИЗО до 22 мая.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что первая бригада скорой медицинской помощи прибыла к «Крокус Сити Холлу» через четыре минуты после вызова.