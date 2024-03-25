Губернатор Брянской области Богомаз отметил героизм силовиков, задержавших подозреваемых в теракте в «Крокусе»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз выразил соболезнования в связи с терактом, произошедшем в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он назвал трагедию поистине ужасной и страшной.

«Террористы безжалостно расстреляли ни в чем не повинных мирных жителей. Я еще раз хочу выразить соболезнования семьям погибших, а пострадавшим пожелать скорейшего выздоровления. Почтили память погибших минутой молчания. Нас запугать и сломить невозможно, мы становимся только сильнее! И граждане России снова сплотились как никогда», — рассказал он 5-tv.ru.

Богомаз отметил, что весь мир следил за страшными событиями в тот роковой вечер 22 марта. Ужас охватывал от того, что нелюди-террористы скрылись с места преступления, подчеркнул губернатор региона. Он добавил, что сегодня вручил заслуженные награды настоящим героям, которые, рискуя жизнью, выполнили свой служебный долг и не позволили этим негодяям покинуть пределы Российской Федерации — именно в Брянской области были задержаны главные подозреваемые в совершении теракта.

«Я хочу выразить слова благодарности руководству ФСБ России по Брянской области, УМВД России по Брянской области, Управлению Росгвардии по Брянской области, командованию группировки прикрытия государственной границы Министерства обороны Российской Федерации, лично каждому бойцу и сотруднику, принявшим меры по задержанию террористов. Отдельно хочу поблагодарить сотрудников ДПС, которые преследовали преступников, понимая, что перед ними профессиональные убийцы», — подчеркнул Богомаз.

Он добавил, что силовые структуры действовали как один кулак, и эта ситуация показала, насколько слаженно и суперпрофессионально они работают у нас в Брянской области.

«Спасибо за службу!» — обратился к защитникам Александр Богомаз.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СК требует арестовать еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе».