Минутой молчания почтили память жертв теракта в «Крокусе» на заседании СБ ООН
Заявлено о необходимости привлечь к ответственности всех причастных к убийству мирных граждан в концертном зале.
Фото: www.globallookpress.com / UN Security Council
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Заседание Совета Безопасности ООН началось с минуты молчания в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщается на сайте всемирной организации.
Отмечается, что члены Совбеза ООН решительно осудили теракт и выразили соболезнования семьям погибших и народу России. Кроме того, прозвучали пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим, была подчеркнута необходимость привлечения к ответственности всех причастных к убийству мирных граждан в «Крокусе».
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд арестовал еще нескольких фигурантов дела о теракте в «Крокусе».
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