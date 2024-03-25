Более двух тонн крови для пострадавших в «Крокусе» сдали за выходные в Москве

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 9 0

Общее число доноров превысило семь тысяч человек.

Более двух тонн крови для пострадавших в «Крокусе» сдали за выходные в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Более двух тонн крови сдали доноры за выходные в столице для пострадавших при теракте в «Крокусе». Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что все выходные пункты сдачи крови работали до позднего вечера, пока не приняли всех желающих. При этом запасов крови в Москве и так было достаточно для оказания помощи пострадавшим.

Ракова выразила признательность всем неравнодушным гражданам, которые сдали свою кровь для пострадавших в теракте.

В свою очередь в ФМБА сообщили 5-tv.ru, что общее число доноров, посетивших медучреждения Москвы и области 23 и 24 марта, превысило семь тысяч человек. Каждый день медики принимали в пять раз больше доноров, чем обычно.

«На данный момент в Москве и Московской области запасов крови и ее компонентов достаточно: 880 литров эритроцитсодержащих компонентов и девять тонн плазмы готовы одномоментно к выдаче», — говорится в сообщении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Центре крови ФМБА стоящим в очереди донорам бесплатно раздают чай и печенье.

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