Путин заявил, что теракт в «Крокусе» совершен руками радикальных исламистов

Теракт в «Крокусе» был совершен руками радикальных исламистов. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Но видим также, что США по разным каналам пытаются убедить своих сателлитов и другие страны мира в том, что, по их разведданным, киевского следа в московском теракте якобы нет, что кровавый теракт совершили последователи ислама, члены запрещенной в России организации ИГИЛ*», — сказал глава государства.

Власти, сказал он, знают, кто совершил это злодеяние — осталось выяснить личность заказчика. При этом Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 137 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

* террористическая группировка, запрещенная в России.