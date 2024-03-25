Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 23 0

Мэр рассказал о состоянии госпитализированных после трагедии в «Крокус Сити Холле».

Собянин: Москва не потеряла в больницах ни одного человека после теракта

Фото: Dmitry Serebryakov / ТАСС

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Из столичных больниц уже выписаны 18 человек из 94 госпитализированных после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания о мерах после теракта в концертном зале.

«94 человека было госпитализировано, госпитализировано в 14 больниц, и им оказывается помощь лучшими московским врачами. У нас много было тяжелых и крайне тяжелых раненых, крайне тяжелых было 12 человек. В настоящее время мы ни одного не потеряли. Более того, из 12 крайне тяжелых переведены уже в другую категорию, просто тяжелых пациентов, почти половина из этих 12. Есть надежда, что все 12 выживут. И в настоящее время из 94 человек — 18 человек уже выписаны. С остальными продолжают работать», — отметил Собянин.

Он уточнил, что всего от Москвы работало по линии скорой помощи 44 машины.

«Причем первая машина прибыла через четыре минуты: в 20:10 поступил сигнал, и в 20:14 уже первая машина прибыла и оказывала помощь», — добавил мэр Москвы.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 139 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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