Женщина ищет мужчину, вынесшего ее сына из «Крокуса»

Женщина ищет спасителя, вынесшего из «Крокуса» ее сына-инвалида
Фото: Белкин Алексей / ТАСС
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Она хочет лично выразить благодарность герою.
Одна из посетительниц «Крокус Сити Холла» разыскивает мужчину, который во время теракта вынес на руках из здания ее сына-инвалида I группы. По словам женщины, в ходе атаки террористов ее 26-летний сын из-за сильного стресса не смог идти сам.
Незнакомый мужчина, увидев это, не смог пройти мимо. Он взял его на плечо и вынес на улицу, а затем вернулся обратно на поиски жены.
«Он кавказец, он среднего роста, спортивного телосложения, с небольшой бородой. Он был в какой-то серо-болотной куртке. На голове у него были большие наушники», — цитирует ее RT.
Зовут героя Муса — женщина желает лично выразить ему благодарность. Она надеется, что с ним и его семьей все в порядке.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что более двух тонн крови для пострадавших в «Крокусе» сдали за выходные в Москве.
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