Бумажные журавли стали символом единения на фоне трагедии в «Крокусе»
Страшный теракт унес жизни 139 человек.
Фото, видео: Синицын Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
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Журавли, которые накануне поднялись в небо с развалин концертного зала «Крокус Сити Холла», стали началом акции поминовения, в которой за минувшие сутки приняли участие жители сотен российских городов.
Сделанный из бумаги журавль стал символом поддержки и единения. Журавли на уличных экранах и цифровых билбордах, а на земле, рядом с мемориалами из цветов, сотни тысяч свечей в память о погибших от рук террористов.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта перед выступлением группы «Пикник». В результате стрельбы и сильного пожара погибли 139 человек.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Задержаны 11 подозреваемых, часть из них уже отправлена в СИЗО.
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